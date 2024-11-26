Армія РФ просувається на Донеччині, намагаючись оточити Велику Новосілку – ISW

Окупанти також зайняли позиції вздовж вулиці Перемоги у Кураховому і наблизилися до Романівки, що на північний схід від Вугледара.

Російські війська надалі досягають тактичних успіхів на заході Донецької області. Ворог наближається до оточення Великої Новосілки та створює загрози для ліній постачання ЗСУ, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти продовжують досягати значних тактичних успіхів на заході Донеччини, наближаючись до оточення Великої Новосілки та загрожуючи українським лініям зв’язку. Геолокаційні кадри свідчать про просування підрозділів 5-ї танкової бригади Східного військового округу РФ до східних околиць Великої Новосілки.

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Водночас російські "вонкори" заявляють, що загарбники також просуваються на північний схід і південний схід від Великої Новосілки, намагаючись змусити ЗСУ відступати.

Російська армія також влаштовує атаки на південному напрямку. Геолокаційні дані вказують, що окупанти зайняли позиції вздовж вулиці Перемоги у Кураховому, а також наблизилися до Романівки, що на північний схід від Вугледара.

Ворожі сили продовжують намагатися ліквідувати невелику "кишеню" на сході від дороги О0510 Курахове – Велика Новосілка.

Кілька російських "воєнкорів" заявили, що їхня армія захопила Романівку та захопила нові позиції у полях поблизу цього населеного пункту. Хоча аналітики поки що не мають підтверджень того, що ворог діє у межах Романівки, геолокаційні кадри демонструють окремі механізовані атаки російських взводів на схід від Романівки біля Іллінки та Антонівки. Це вказує на просування ворога у напрямку населеного пункту.

Російські "воєнкори" також зазначають, що армія РФ у цьому районі зосереджена на тому, аби змусити Сили оборони України відступити на захід у напрямку Костянтинопольського.

Раніше в Інституті оцінювали, що російське військове командування має кілька потенційних варіантів дій на цій ділянці фронту. Ворожі успіхи 24 та 25 листопада відповідають двом із цих варіантів: спроби просунутися на захід від Курахового уздовж траси Н15 до лінії Андріївка – Костянтинополь та спроби обійти Велику Новосілку і створити загрозу угрупованням ЗСУ у східній частині Запорізької області.

За даними ISW, окупанти вже захопили позиції вздовж дороги Н15 на сході Курахового і, ймовірно, використовуватимуть нові позиції вздовж вулиці Перемоги для подальшого просування на захід через місто і вздовж Н15 у напрямку Дачного та Андріївки.

"Нещодавнє просування російських військ до вулиці Перемоги в центрі Курахового свідчить про те, що вони перебувають приблизно за 15 км на схід від Андріївки. Як російські "воєнкори", так і український військовий оглядач Костянтин Машовець визначили Андріївку як російську оперативну ціль на захід від Курахового, оскільки її захоплення надасть російським військам сильнішу позицію для охоплення ланцюга населених пунктів уздовж траси О0510 на північний захід і північний схід від Вугледара", – йдеться в повідомленні аналітиків.

Вони зазначили, що російська армія може продовжити просування на захід уздовж траси Н15 у напрямку Андріївки, одночасно атакуючи "кишеню" на північний схід від Вугледара уздовж лінії Успенівка – Ганнівка – Романівка, щоб змусити ЗСУ відступити на захід та уникнути оточення.

Такий маневр може дозволити ворогу здобути тактичні позиції в цьому районі та вирівняти лінію фронту від Сонцівки до Костянтинопольського, розмістивши війська приблизно за 23 км на схід від кордону Донеччини та Дніпропетровщини.

Нагадаємо, 25 листопада українські військові повідомили, що окупанти зайшли на крайні вулиці Великої Новосілки, і що до адмінкордону Дніпропетровської області ворогу залишилося 7 км.

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