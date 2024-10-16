Армія РФ просувається на території українського виступу в Курській області: деталі від ISW

Війська армії РФ просунулися східним краєм українського виступу в Курській області. Зокрема, на південному сході від міста Суджа.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися східним краєм українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри за 15 жовтня, показують, що росіяни просуваються до вітрозахисної смуги на північний захід від Уланок (південний схід від Суджі) під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод.

"Обмежені позиційні бої тривали на захід від Курського виступу у Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було", - повідомляють аналітики ISW

Також зазначається, що російські джерела повідомили про бої, що продовжуються, в районі Нового Шляху, що розташоване на південний захід Глушково.