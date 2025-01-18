Армія РФ просувається в Курській області: в ISW оцінили, яку територію їм вдалося повернути

Під час боїв 17 січня російські війська нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області. Зокрема, вони мають невеликі успіхи на південний захід від Вікторівки, що розташована біля Коренєво.

Про це йдеться у Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, бо також бої тривали на північ від Суджі - біля Погребків і Черкаського Поріччя; на південь від Суджі - біля Махнівки, а також - в лісосмугах біля Суджі. Міністерство оборони Росії заявило, що нібито їхні війська відбили 63,2% українського виступу в Курській області.

"Однак оцінка ISW на основі доступних даних із відкритих джерел полягає в тому, що російські війська повернули собі близько 50% українського виступу", - йдеться у звіті американських фахівців.

Тим часом український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що війська Росії застосовують тактику "випаленої землі" в Курській області, зрівнявши з землею їхні населені пункти, такі як Даріно. Окрім того, один військовий ЗСУ, який діє в Курській області, заявив, що в регіоні окупанти ведуть штурм піхотою та всюдиходами та мотоциклами з метою збереження бронетехніки.

Генштаб України 17 січня повідомив, що ЗСУ завдали ударів з високоточної зброї по позиціях російського 568-го зенітно-ракетного полку в Бєлгородській області, РЛС 92Н6 батареї ЗРК С-400 та позиції радіотехнічного батальйону російського 336-го радіотехнічного полку.

Нагадаємо, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун повідомляв, що ЗСУ заходять до тилу росіян у Курській області. Росіяни кілька разів отримували наказ повернути втрачені території. Втім, це не вдається з кількох причин.

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