"Армія РФ розбила житло - орендуй!": у Держдумі запропонували вирішення житлового питання на окупованій Луганщині

У Держдумі РФ запропонували створити фонд орендного житла на Донбасі, щоб вирішити житлове питання на окупованих територіях.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Розбила армія РФ житло? Орендуй! Тим більше, твоє бажання орендувати закріплять на законодавчому рівні. Тільки от за які кошти? Хоча – ні. Робота в так званій "ЛНР" є завжди. Але лише така, куди відмовляються йти навіть безробітні" - написав він.

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Гайдай пояснив, що окупанти набирають місцевих мешканців до "народної міліції", звідки відправляють на фронт.

Нагадаємо, від початку війни Росії проти України окупанти силоміць вивезли до Росії 31 тис. жителів Маріуполя. Спочатку маріупольців везуть до фільтраційних таборів, а звідти до РФ.

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