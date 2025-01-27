Армія РФ розширила плацдарм біля Куп'янська: розвідка Британії повідомила про небезпеку

Армії РФ вдалося розширили плацдарм на західному березі річки Оскіл в північній частині області Харківської області. Метою загарбників є місто Куп'янськ.

Про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Британські фахівці наголошують, що плацдарм був спочатку створений наприкінці листопада 2024-го. Від того часу російські сили домоглися тактичних успіхів у цьому районі.

Наразі основний фокус Росії зосереджений на селищі Дворічна, наголошують у звіті. Наразі на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої між українськими та російськими військами. Крім того, бойові дії йдуть за село Западне, що розташоване за чотири кілометри на захід від річки Оскіл.

"Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму. Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", - зазначають британському Міноборони.

Як повідомлялося, росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець для розширення наступу. Також росіяни прагнуть посилили тиск на ЗСУ в напрямку Часового Яру.

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