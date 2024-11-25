Армія РФ розсікла плацдарм ЗСУ на Куп’янщині: які завдання у ворога

Російським військам вдалося підійти до річки Оскіл на південь від Куп'янська, і таким чином розсікти навпіл плацдарм ЗСУ. Завдання ворога – захопити місто до нового року.

Про це командир роти батальйону ударних БпАК "Ахіллес", лейтенант Антон Шмагайло розповів у інтерв’ю "Українській правді".

Військовий описав загальну ситуацію на Куп’янському напрямку. Він зазначив, що ворог не рахується з втратами ні в живій силі, ні в техніці, та намагається рухатися вперед.

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"З десяти піхотинців противника, які йдуть на штурм посадки, виживає один-два. Можливо, під час механізованих накатів – трохи більше. З передньої лінії "трьохсотих" вони практично не забирають. На заміну знищеній групі на ті самі позиції висувається інша група", – розповів Шмагайло.

Він також повідомив, що російські війська розсікли навпіл плацдарм Сил оборони України, який тягнеться вздовж лівого берега річки Оскіл. Ключові населені пункти: Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та Борова. Окупанти підійшли до річки південніше Куп'янська та частково закріпились у селі Кругляківка.

"Я не прогнозую найближчим часом форсування ворогом річки в цих місцях. Його пріоритетна задача на поточний момент – окупація лівобережної Куп'янщини. Зокрема, захоплення Куп'янська-Вузлового", – розповів командир роти.

Він зазначив, що російська армія веде бої не тільки за Куп'янськ-Вузловий, а намагається прорватися і в напрямку Борової.

Шмагайло звернув увагу, що попередньо російське командування ставило завдання своїм військам захопити Куп'янськ до 1 листопада. Однак українські захисники відбили усі їхні спроби.

"Тепер говорять про нову дату – до нового року. Очевидно, що вони дуже поспішають", – зауважив військовий.

Нагадаємо, напередодні начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич прокоментував спробу ворога зайти до Куп’янська. Він повідомив, що всі атаки на місто були відбиті, і на цей час загрози для Куп'яська немає.

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