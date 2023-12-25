Армія РФ щільним вогнем накрила Чорнобаївку: в ОВА повідомили про наслідки

Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть жінки — жертви російського обстрілу.
Під щільним вогнем ворога 24 грудня опинилося село Чорнобаївка, що на півдні України. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка.
Про це 25 грудня повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Жительку виявили в зруйнованій будівлі населеного пункту. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.
Раніше, ввечері 18 грудня під час повітряної тривоги у Кривому Розі спрацювали сили ППО. Підрозділ повітряного командування "Схід" збив керовану авіаційну ракету Х-59.
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