Армія РФ щільним вогнем накрила Чорнобаївку: в ОВА повідомили про наслідки

Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть жінки — жертви російського обстрілу.

Під щільним вогнем ворога 24 грудня опинилося село Чорнобаївка, що на півдні України. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка.

Про це 25 грудня повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Жительку виявили в зруйнованій будівлі населеного пункту. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Раніше, ввечері 18 грудня під час повітряної тривоги у Кривому Розі спрацювали сили ППО. Підрозділ повітряного командування "Схід" збив керовану авіаційну ракету Х-59.

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