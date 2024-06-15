"Росіяни не припиняють штурм": Братчук розповів про ситуацію на Херсонщині

Російська окупаційна армія намагається атакувати острови поблизу Херсона.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук 24каналу.

Що відбувається на Херсонщині

За словами Братчука, підрозділи Сил оборони виконують бойові завдання на цих плацдармах. Російські окупанти пробують тиснути на цих напрямках, але успіху не мають.

"Розуміємо, в яких надскладних та надлюдських умовах перебувають хлопці. Вони виконують бойові завдання",

– сказав Братчук.

Він додав, що окупанти періодично намагаються атакувати острови, які перебувають поблизу Херсона. Зокрема там спробували повернути позиції окупанти з 61 окремої бригади морської піхоти. Їх там успішно знищили.

"Така дія, до прикладу, була щодо острова Нестрига. Окупанти намагалися повернути собі там позиції. Усі ці десанти та переміщення на човнах закінчуються тим, що окупанти переходять в розряд підводної морської піхоти. Ситуація залишається стабільно жорсткою", – додав розповів Братчук.

Також додамо, Сили оборони України витіснили окупантів із території Серебрянського лісництва в Луганській області.

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