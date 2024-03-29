Армія РФ сповільнила наступ на одному з напрямків: подробиці від ISW

Ймовірно, окупанти будуть підтримувати темп своїх наступальних операцій до весни 2024-го.

Українські Збройні сили сповільнили темпи просування окупаційної російської армії на захід від Авдіївки Донецької області після захоплення цього міста 17 лютого.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що військам РФ вдалося досягти лише незначних тактичних успіхів на інших напрямках фронту. Наразі Сили оборони України не дозволяють окупантам досягти значних успіхів вздовж всієї лінії фронту. Втім, наголошують в ISW, затримки з наданням військової допомоги з боку США може збільшити шанси Росії для цього.

"Російські війська, ймовірно, мають на меті змусити Україну витратити матеріальні засоби, які вона інакше могла б накопичити для оборонних зусиль цього літа та можливих пізніших контрнаступальних операцій у 2024 чи 2025 роках", - йдеться у звіті.

Аналітики також цитують українського президента Володимира Зеленського, який в інтерв'ю CBS News заявив, що українські військові стримали наступ РФ впродовж зими 2023-2024 років та стабілізували оперативну ситуацію. Втім, наголосив глава держави, ЗСУ не готові до оборони від чергової великої наступальної операції ворога, яка передбачається в травні або червні цього року.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть підтримувати темп своїх наступальних операцій до весни 2024 року, незважаючи на складні погодні умови та рельєф місцевості, щоб скористатися нестачею матеріальних засобів у ЗСУ до прибуття очікуваної обмеженої західної допомоги у сфері безпеки", - додають в Інституті.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що ЗСУ залишили Авдіївку, бо росіяни мали перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, була ухвалення рішення про вихід з міста.

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