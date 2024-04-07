Армія РФ стала втрачати менше солдатів: британська розвідка назвала причину

Середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених в Україні) скоротилася на 74 особи на день протягом березня 2024 року, до 913 осіб на день.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Зниження втрат відповідає зменшенню кількості повідомлень про атаки за останній місяць. Скорочення кількості російських наступальних операцій відображає низку чинників: період відпочинку і перепідготовки після взяття Авдіївки, а також намір скоротити кількість повідомлень про загиблих під час російських виборів", - пишуть розвідники.

Від моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська зазнавали в середньому 658 втрат на день. Щороку спостерігається зростання середньодобового рівня втрат від 400 2022 року, 693 - 2023 року і 913 у першому кварталі 2024 року.

"Це зростання відображає постійну залежність Росії від масових втрат для підтримання тиску на українські фронти", – йдеться у звіті.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 447 5100 військових, за останню добу – 820 осіб.

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