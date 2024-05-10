Армія РФ суттєво збільшила кількість атак на фронті: в ISW назвали мету ворога

Російська армія помітно збільшила темпи наземних атак на сході України протягом останнього місяця. Ймовірно, окупанти прагнуть отримати досягнення до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на речника ЗСУ "Хортиця" підполковника Назара Волошина повідомляють, що кількість бойових дій суттєво зросла - з 84 8 травня до 146 9 травня. Він зазначив, що більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання - це територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей.

Своєю чергою, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17% від березня до квітня 2024-го. Також наголошується, що понад 75% зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині. Зокрема, кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200% - від березня до квітня.

Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що висох ґрунт після весняного грязьового сезону, а це сприяє швидкому механізованому маневру. Крім того, російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, розвідник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на позивний "Пітбуль" оцінив шанси ворога та розповів, як швидко закінчити війну. Він впевнений, що під час масштабного наступу, який планує РФ, українські військові не "здадуть" жодного міста.

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