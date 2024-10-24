Армія РФ та українські військові просуваються у Курській області: деталі від ISW

Інформації про наземні атаки протягом минулої доби немає.

ЗСУ та війська РФ нещодавно просунулися до головного "українського плацдарму" в Курській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 22 жовтня показують, що українські військові нещодавно просунулися до південного Зеленого Шляху. Окрім того, російські джерела ISW стверджували, що війська РФ 22 жовтня начебто відбили механізовану атаку ЗСУ на Зелений Шлях.

Геолокаційні кадри від 22 і 23 жовтня показують, що війська РФ нещодавно відбили Ольговку і відновили позиції на південний схід від Плехового.

"Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні атаки на захід від головного плацдарму ЗСУ в Курській області в Глушковському районі 23 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Командувач чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов 23 жовтня визнав, що російські сили скоїли щонайменше 187 підтверджених злочинів, включаючи вбивства та зґвалтування, відколи війська РФ розгорнулися для захисту Курської області, але стверджував, що "ахматівці" нібито не несуть відповідальності.

Зазначається, що нещодавні українські удари по російських складах боєприпасів можуть зменшити співвідношення російської та української артилерії на лінії фронту.

Нагадаємо, "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Силах оборони повідомило, що диктатор РФ Володимир Путін встановив новий дедлайн відновлення контролю над Курською областю. Йдеться про 1 лютого.

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