Армія РФ тричі вдарила по Нікополю з важкої артилерії: що відомо (фото)

Впродовж дня російські окупанти тричі атакували Нікополь з важкої артилерії. Постраждала жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вгативши ракетами по Павлоградському району, ворог переключився на Нікополь. Із самого ранку тричі бив по місту з важкої артилерії”, — йдеться в дописі.

Ворог обстріляв Нікополь / Facebook

Також осколкові поранення отримала 86-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Ворог обстріляв Нікополь / Facebook

Зазначається, що пошкоджені промислове підприємство, 9 приватних будинків, 8 господарських споруд, трактор, газогони та лінія електропередач.

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“У Павлоградському районі весь день ліквідовували наслідки атаки. Комунальники вивозили уламки. Міжнародні організації роздавали людям будматеріали. Вікна тимчасово закривали плівкою”, — зазначив Лисак.

Ворог обстріляв Нікополь / Facebook

Нагадаємо, Росія вранці 8 грудня запустила численні ракети по Україні. Вибухи чули в кількох областях.

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