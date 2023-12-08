Армія РФ тричі вдарила по Нікополю з важкої артилерії: що відомо (фото)

Осколкові поранення отримала 86-річна жінка.
Впродовж дня російські окупанти тричі атакували Нікополь з важкої артилерії. Постраждала жінка.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вгативши ракетами по Павлоградському району, ворог переключився на Нікополь. Із самого ранку тричі бив по місту з важкої артилерії”, — йдеться в дописі.
Також осколкові поранення отримала 86-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Зазначається, що пошкоджені промислове підприємство, 9 приватних будинків, 8 господарських споруд, трактор, газогони та лінія електропередач.
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“У Павлоградському районі весь день ліквідовували наслідки атаки. Комунальники вивозили уламки. Міжнародні організації роздавали людям будматеріали. Вікна тимчасово закривали плівкою”, — зазначив Лисак.
Нагадаємо, Росія вранці 8 грудня запустила численні ракети по Україні. Вибухи чули в кількох областях.
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