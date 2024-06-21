Армія РФ уперше скинула на Україну ФАБ-3000: ISW проаналізував потенціал знищення

Ціллю для нової бомби РФ ФАБ-3000 М-54 стала лікарня в Липцях.

Російські війська вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції, щоб завдати удару по українських позиціях у Харківській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, бомба представляє собою нову російську зброю із високим потенціалом знищення, якщо ЗС РФ продовжуватимуть використовувати таку зброю без стримувань.

20 червня російські джерела оприлюднили кадри першого в історії удару ФАБ-3000 М-54 по українському дислокаційному пункту в Липцях Харківської області, зазначивши, що бомба спричинила значні руйнування, навіть якщо вона впала за 10 метрів від наміченої точки.

"Якщо ЗС РФ зможуть завдати масованого удару ще й ФАБ-3000 (або навіть більш важких КАБів), вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським передовим позиціям і критично важливій інфраструктурі", – уточнили аналітики.

Нагадаємо, окупанти вперше атакували Україну надважкою бомбою ФАБ-3000. На Липці Харківської області скинули тритонну М-54 з керованим модулем планування та корекції. Бомба впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала йому серйозної шкоди.

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