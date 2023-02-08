Армія РФ уже показала все, на що здатна: військовий експерт прокоментував нові погрози Шойгу

Російська армія вже показала все, на що спроможна, ще на початку повномасштабної війни Росії проти України. Так військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прокоментував заяву очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу про те, що країни НАТО все більше втягуються в конфлікт у зоні бойових дій, а це може призвести до “непередбачуваного рівня ескалації”.

Про це йшлося в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Це погроза “терміново все зупиніть, інакше ми за себе не ручаємося”. Що значить за себе не ручаєтеся? Що ви таке ще можете показати, крім ядерної зброї, чого ми ще не бачили, не чули, не знали, чим ви ще нам не погрожували. Можна перефразувати класичний мем "А розмов-то було". Зрозуміло, що ця війна важка, неймовірна, але так звана "друга армія світу" показала все, на що була здатна ще в лютому-березні-квітні. Усе. Що там нове вже, чого ми не очікуємо, вже не буде. Ядерною зброєю нам погрожували вже в травні. Чим відповіла Україна? Зокрема, кияни відповіли класичною історією про Щекавицю, що там збиратимуться і там будуть любовні втіхи перед ядерною війною. Тобто такою була відповідь", — сказав Ступак.

Ві також наголосив, що від травня 2022 року посадові особи РФ перестали розповідати й погрожувати ядерною зброєю. За словами Ступака, ця загроза наразі нівельована, "пішла на другий, третій план, у тінь".

"Так, вона в теорії ще є, в теорії можна ще погрожувати, але актуальною ця загроза зараз не є. Тому всі погрози міністра оборони РФ я зводжу до того, що “терміново зупиніть, інакше ми за себе не ручаємося”. А в чому ви не ручаєтесь, що ви нам покажете, яку кузькіну мать? Я впевнений, що цієї кузькиної матері в РФ просто банально немає”, — додав Ступак.

Додамо, що нові правила в російській армії викликали шквал критики всередині країни В РФ обмежують використання особистого транспорту та деяких персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій.

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