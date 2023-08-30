Армія РФ в Україні може голодувати після загибелі Пригожина: в Newsweek назвали причини

Як виявилося, компанії, пов'язані з Пригожиним, займалися постачанням продуктів харчування російській армії, в тому числі окупантам, які перебувають в Україні.

Російські окупанти в Україні можуть зіткнутися з нестачею продовольства, оскільки компанії, пов’язані з нещодавно загиблим ватажком групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним, все ще мають значний контроль над виробництвом пайків та іншого продовольства.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому виданням Newsweek.

Керівника "Вагнера" прозвали "кухарем Путіна" після того, як він став ресторатором після перебування у в'язниці. Він почав займатися кейтерингом кремлівських банкетів і нібито навіть особисто обслуговував Путіна.

Компанії Пригожина годували окупантів

Пізніше Пригожин заснував "Конкорд Кейтеринг", який почав з постачання їжі для школярів, а потім уклав контракт на харчування російської армії.

Newsweek посилається на проведений російським виданням "Верстка" аналіз, що принаймні 18 із 32 постачальників продовольства для Міністерства оборони Росії контролювалися керівником "Вагнера". Загибель Пригожина викликає питання про те, що станеться з його продовольчою імперією, яка постачає російські війська на лінію фронту.

Повідомляється, що у 2022 році Міністерство оборони Росії порушило щодо Пригожина 560 позовів за нібито постачання російської армії неякісними та зараженими продуктами харчування, повідомило ще одне російське видання "Можем объяснить".

За даними видання, відділ закупівель Міноборони Росії — АТ "Военторг" — подав 560 позовів проти постачальників продовольства, пов’язаних з Пригожиним, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад 107 мільйонів рублів ($1 555 780).

Пов'язані з Пригожиним компанії не тільки постачають продукти харчування, але й, як повідомляється, готують і подають їжу для окупантів безпосередньо у військових частинах.

Аудитори регулярно виявляють порушення, такі як занижені порції, прострочені продукти, наявність кишкової палички в продуктах харчування, кухарі без належного навчання і порушення умов зберігання.

Надходили численні повідомлення про те, що окупанти в Україні постачалися неякісними продуктами харчування, а загарбники на передовій голодували.

Нагадаємо, 27 серпня, Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Євгена Пригожина.

23 серпня в Тверській області розбився літак, що належав Пригожину.

Вчора, 29 серпня, Євгена Пригожина поховали на Порохівському кладовищі в Санкт-Петербурзі поряд із його батьком. Прощання з ватажком вагнерівців відбувалося в "закритому форматі".

Аналітики ISW вважають, що саме Володимир Путін наказав збити літак Пригожина.