Армія РФ вдалася до нової тактики в Чорному морі: що відомо

У Чорному морі російська окупаційна армія обрала тактику бути представленими за рахунок підводних човнів.

Про це під повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Маємо три підводні човни, які виходять у море. Два з них є носіями. Один з них зараз перебуває у морі. Це так звана "Варшавянка", - розповів він.

За словами Плетенчука, у складі Чорноморського флоту РФ є сім підводних човнів, шість з яких - ракетоносії. Зазначається, що цих шести підводних човнів два залишились поза межами акваторії азово-чорноморського регіону на початок повномасштабного вторгнення. Ймовірно, вони перебувають на заводі у Санкт-Петербурзі на обслуговуванні. Один підводний човен знищили ЗСУ, а один - на обслуговуванні, він не виходить до акваторії.

Плетенчук зауважив, що ці човни позмінно чергують у Чорному морі. Тим часом авіація присутня у різному форматі - від СУшок до гелікоптерів.

"Такий формат присутності ймовірно був прийнятий новим керівництвом морського флоту РФ. Тому що у принципі основне навантаження взяла на себе саме повітряна компонентна. Більше десятка літаків в день знаходяться у повітряному просторі в акваторії Чорного моря”, - сказав Плетенчук.