Армія РФ ударила по зупинці громадського транспорту в Купʼянську: є поранені

44-річного чоловіка та 16-річну дівчину ушпиталили з осколковими пораненнями.

Вдень четверга, 3 жовтня, росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту в Купʼянську на Харківщині. Двоє людей дістали осколкові поранення.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал поліції Харківської області.

"3 жовтня о 15:00 військові Росії завдали удару дроном-камікадзе по зупинці, на якій перебували люди – з осколковими пораненнями 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину ушпиталили", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання ворожого дрона-камікадзе поранені двоє людей

На місці чергового воєнного злочину окупантів працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, минув місяць від дня жахливої трагедії в Полтаві. Кількість жертв цинічного удару ворога сьогодні зросла до 59. Медикам не вдалося врятувати ще одну людину.

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