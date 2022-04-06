Армія РФ веде активні дії в напрямку Ізюма: ЗСУ тримають оборону і не дають прорватися

Армія РФ веде активні дії в напрямку Ізюма: ЗСУ тримають оборону і не дають прорватися

Мешканцям, які живуть у районі Ізюма, радять тимачасово виїхати.

Російська армія веде активні дії в напрямку Ізюма Харківської області, але Збройні сили України успішно тримають позиції.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти країни-агресорки Росії намагаються прориватися, але їм це не вдається. Натомість ворог зазнає великих втрат.

Тим часом місцева влада радить мешканцям, які живуть у районі Ізюма, тимачасово виїхати. "Проводимо евакуаційні заходи, радимо слідкувати за повідомленнями органів місцевого самоврядування та, за можливості, все ж тимчасово переїхати до більш безпечних місць", - просить Синєгубов.

Очільник ОДА також просить мешканців області не торкатися, до снарядів, які не розірвалися, не переносити і самотужки ліквідовувати їх.

Як повідомлялося, напередодні, 5 квітня, під Ізюмом ЗСУ збили ворожий сучасний вертоліт Ка-52. Дороговартісний російський вертоліт збили ракетою "Стугна" українського виробництва. Крім того, біля Ізюма ЗСУ знищили російські танки, які прорвалися до Барвінкового.

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