Армія РФ вгатила ракетами по Павлограду: є жертви (фото)

Вночі окупанти накрили ракетами Дніпропетровську область.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Двоє поранених шпиталізували - 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав він.

Крім того, пошкоджене промислове підприємство - там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 - понівечені.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, росіяни уночі атакували Україну дронами та ракетами, більшість із яких знищила ППО. У Львівській області зафіксували удар по обʼєкту критичної інфраструктури. Постраждалих та жертв внаслідок атаки немає.

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