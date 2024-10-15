Армія РФ відбила територію на українському виступі в Курській області: деталі від ISW

Осіннє бездоріжжя впливає як на українські, так і на російські бойові операції на Курщині.

Протягом минулої доби, 14 жовтня, росіяни відбили територію на головному українському виступі в Курській області РФ.

Про це повідомили у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці пишуть, що так звані російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ відбили Товстий Луг, що на південний схід від Коренєвого. Крім того, один блогер стверджував, що підрозділи російської 11-ї повітряно-десантної бригади відбили Черкаську Конопельку, що розташована на південному сході від Суджі. Пізніше блогер стверджував, що не може підтвердити захоплення Черкаської Конопельки. Також "воєнкори" стверджували, що нібито російська армія відбила територію на південний схід від Коренєвого в районі Новоіванівки і на південний схід від Суджі в районі Бірки і Плехового.

"Однак ISW не виявив підтвердження жодній із цих російських заяв", - наголошують в ISW.

Окрім того, так званий "воєнкор" РФ заявив, що повідомлення про просування росіян до околиць Суджі, є неправдивими.

"В ISW зібрали лише достатні дані, щоб оцінити, що російські війська перебувають приблизно за 7 км від найближчої точки на околиці Суджі. Хоча російські війська можуть бути ближче", - додали аналітики.

Також російські джерела стверджували, що війська РФ проводили наступальні операції в районі Крем'яного, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки, Фанасіївки і Плехового.

Так звані "воєнкори" РФ стверджують, що росіяни захопили Новий Шлях (на південний захід від Глушкова) і витіснили ЗСУ з більшої частини українського виступу на південь від Веселого (також на південний захід від Глушкова). Однак ISW не виявила підтвердження цих заяв.

Крім того, російський "військкор" заявив, що в Курській області почалося осіннє бездоріжжя і що опора російських військ на гусеничні машини дає російським військам перевагу перед українськими колісними машинами. Блогер зазначив, що бруд впливає як на українські, так і на російські бойові операції. Раніше ISW оцінив, що сезон бездоріжжя, ймовірно, вплинув на російські оперативні розрахунки щодо посилення контратак у Курській області 10 жовтня.

Командир чеченського спецпризначенця "Ахмат" Апті Алаудінов 14 жовтня заявив, що росіяни нібито відвоювали приблизно половину території, яку ЗСУ займали в Курській області від початку операції (від серпня 2024-го).

"ISW виявив візуальні докази або заяви Росії про те, що російські війська відвоювали приблизно 46% території на українському виступі в Курській області", - наголошують аналітики.

Нагадаємо, військовий кореспондент Богдан Мiрошников повідомив, що на Курщині тривають маневрові бої з обидвох боків. Плацдарм оперативно-тактичного масштабу на Курщині продовжує виконувати свою роль.

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