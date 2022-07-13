"Армія РФ відпрацьовує варіанти відступу, Херсон вони подумки вже здали": Арестович про укріплення Антонівського мосту

Росіяни будують укріплення в районі Антонівського мосту. Це ознака того, що вони готуються до відступу.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Ця публіка відпрацьовує практично інженерні роботи, пов'язані з відступом. Цей міст їм дуже потрібний, щоби відступити. Вони не мають варіантів. Ознаки готовності до відступу накопичуються. Я впевнений на 101%, що Херсон вони подумки здають", - сказав Арестович.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почергово звільнятиме тимчасово окуповані території і зрештою поверне їх усі в межах кордонів, визначених 1991 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.