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"Армія РФ відпрацьовує варіанти відступу, Херсон вони подумки вже здали": Арестович про укріплення Антонівського мосту

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"Армія РФ відпрацьовує варіанти відступу, Херсон вони подумки вже здали": Арестович про укріплення Антонівського мосту

Алексей Арестович

Ознаки готовності до відступу накопичуються.

Росіяни будують укріплення в районі Антонівського мосту. Це ознака того, що вони готуються до відступу.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Ця публіка відпрацьовує практично інженерні роботи, пов'язані з відступом. Цей міст їм дуже потрібний, щоби відступити. Вони не мають варіантів. Ознаки готовності до відступу накопичуються. Я впевнений на 101%, що Херсон вони подумки здають", - сказав Арестович.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почергово звільнятиме тимчасово окуповані території і зрештою поверне їх усі в межах кордонів, визначених 1991 року.

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