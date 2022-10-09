Армія РФ випустила 70 смертоносних снарядів по Нікополю і околицях: фото атаки

Майже 70 смертоносних снарядів випустили російські окупанти по Нікопольському району вночі 9 жовтня.

Росіяни атакували з "Градів" та важкої артилерії в ніч проти 9 жовта міста та села двох громад області: Марганецької та Нікопольської.

Про це вранці 9 жовтня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Внаслідок російського обстрілу у Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Крім того, через атаку окупантів згоріли три авто, ще дев’ять - побиті обстрілом.

Також, за даними Резніченка, у місті обірвана лінія електропередач.

"Майже 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району…Били з "Градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали", - каже посадовець.

У Марганецькій громаді у результаті обстрілу пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.

Інші райони, як каже Резніченка, протягом ночі не обстрілювали.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни скоїли ще одну варварську атаку - обстріляли Запоріжжя. Внаслідок масованої атаки зруйновано під'їзд багатоповерхівки з 1 по 8 поверх і приватні будинки. Станом на 8 годину ранку відомо про 17 загиблих.

Нагадаємо, що днем раніше, 8 жовтня, армія РФ також обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Голова обласної ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вдарили з "Градів" по трьох громадах. Випустили майже 80 снарядів.

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