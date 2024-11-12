Армія РФ вивела ракетоносій до Середземного моря: скільки "Калібрів" на бортах

У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів немає.
Зранку 12 листопада війська агресорки Росії вивели до Середземного моря носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет ракет.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Водночас зазначається, що у Чорному та Азовському морях ворожих кораблів немає.
"За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались з протоки Босфор", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, росіяни готуються штурмувати позиції ЗСУ на Запоріжжі.
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