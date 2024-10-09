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Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

Носій ракет. / Фото: Associated Press

В Азовському морі російські судна відсутні.

Зранку 9 жовтня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.

В Чорному морі перебуває 2 кораблі армії РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 8. ракет. До Середземного моря окупанти вивели три судна. Два з них - носії крилатих ракет. Їхній загальний залп до 20 ракет.

Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко, що атака по Києву "Кинджалами" могла бути репетицією."Це тривожно, бо доволі давно такого не було. Загальний залп "Калібрів" становить до 48 одиниць. Це серйозний показник", - наголосив він.

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