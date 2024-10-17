Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

Зранку 17 жовтня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.

В Чорному морі перебуває 2 кораблі армії РФ, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 4 ракет. До Середземного моря окупанти вивели чотири судна. Три з них - носії крилатих ракет. Їхній загальний залп до 16 ракет.

Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.

Нагадаємо, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що армія Російської Федерації активно накопичує крилаті ракети. Зокрема, військові країни-агресорки готуються до потужних обстрілів України.

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