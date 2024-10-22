Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

Зранку 22 жовтня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.

В Чорному морі перебуває один корабель армії РФ, що є носієм крилатих ракет "Калібр". Втім, на борту ракети відсутні. До Середземного моря окупанти вивели три судна. усі вони - носії крилатих ракет. Їхній загальний залп до 28 ракет.

Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.

Як повідомлялося, РФ накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Зокрема, фіксується активність російських військово-транспортних літаків Іл-76.

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