Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

Кораблів РФ нема лише в Азовському морі.
Зранку 5 листопада війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.
В Чорному морі перебуває один корабель армії РФ, що є носієм крилатих ракет "Калібр". На борту морже бути чотири ракети. До Середземного моря окупанти вивели одне судно - носії крилатих ракет. Їхній загальний залп до 8 ракет.
Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.
Як повідомляв військовий експерт Олександр Коваленко, РФ продовжує накопичувати ракети. Ймовірно, ворог готується застосувати їх для ударів по Україні під час опалювального сезону.
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