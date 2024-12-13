Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Армія РФ вивела в морську акваторію ракетоносії та здійснила пуски "Калібрів"

Дата публікації
Перегляди
332
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Армія РФ вивела в морську акваторію ракетоносії та здійснила пуски "Калібрів"

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

доповнюється

Зранку 13 грудня армія Російської Федерації вивела до Чорного моря кораблі із ракетами "Калібр". 

Про це повідомляється у звіті Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00 в акваторії Чорного моря зафіксовано три носії крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет. Крім того, ще сім суден фіксується у Середземному морі. Чотири кораблі з них є носіями "Калібрів" загальним залпом до 41 ракети.

Моніторингові канали попередили про пуски крилатих ракет з півдня. Зокрема, вони летять у напрямку Київської області. 

Наступна публікація