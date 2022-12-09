Піонтковський пояснив провал армії РФ в Україні та назвав головну помилку Путіна

Президент Росії Володимир Путін роками вкладав величезні гроші у стратегічні ядерні озброєння замість того, щоб розвивати звичайні збройні сили. Ця помилка коштувала армії РФ провалу під час вторгнення в Україну.

Таку думку висловив російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

За його словами, Путін повірив у "найграндіозніший фейк, який зіграв велику роль в історії країни, в її останньому кроці в прірву".

Як зазначив експерт, "крик про те, що США створюють систему, здатну захистити їх від ядерної відповіді та зробити нас беззахисними – це була альфа та омега російської зовнішньої політики".

Піонтковський нагадав, що для США неприйнятною шкодою є навіть одна ядерна боєголовка, яка впала на їхню територію. За його словами, російські ядерні сили, в якому б стані вони не були, з таким завданням впоратися можуть, що є запорукою взаємного ядерного стримування.

"Але мабуть безграмотного підполковника (Путіна — ред.)... переконали якісь шахраї з конструкторських бюро, що існуючої системи ядерної зброї недостатньо, що для Росії треба створювати нові види ядерної зброї. Великі гроші були витрачені — всі ці "Посейдони", "Сармати"... Особливо мене захоплювали атомні ракети з ядерним двигуном, здатні рухатися нескінченно непередбачуваною траєкторією. Ця вправа дуже швидко скінчилася катастрофою в Північному морі, коли загинуло півтора десятка розробників з ядерного інституту", — розповів експерт.

Як підкреслив Піонтковський, "колосальні кошти були вкладені у зовсім непотрібні речі", тому що одна ракета у будь-якому випадку досягне території США у разі обміну ядерними ударами.

"Але вдало для людства та українських Збройних сил ці величезні вкладення у абсолютно безглузді стратегічні ядерні потенціали відгукнулися тим, що виявилося — армія голенька в найголовніших характеристиках конвенційної війни... Танкові армії були розгромлені в перші дні війни, коли вони безглуздими колонами вишикувалися в поході на Київ... Немає ніякого панування у повітрі російської авіації... Потім з'ясувалося, що це війна артилерії, і виявилося, що гаубиці та ракетні системи HIMARS на покоління перевершують відповідні російські озброєння... Армія виявилася таким же суцільним фейком", — заявив він.

Нагадаємо, раніше генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, яку тактику використало керівництво Росії під час планування повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, РФ виявилася абсолютно не готовою до тривалої війни.

Також Віктор Ягун зазначив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну значно виснажила запаси озброєння та боєприпасів, на поповнення їй знадобляться роки.

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