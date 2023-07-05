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Армія РФ втратила половину своєї боєздатності в Україні – командувач ЗС Британії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Армія РФ втратила половину своєї боєздатності в Україні – командувач ЗС Британії

Армія РФ втратила половину своєї боєздатності в Україні.

Російська армія не має потенціалу для наступальних операцій.

У війні проти Збройних сил України армія Росія втратила половину своєї боєздатності.   

Про це заявив командувач Збройних Сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Financial Times.

"Росія зараз настільки слабка, що вона не має сил для наступу. Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і у кращому разі може виробляти 200 танків на рік", – зазначив британський адмірал.

На думку Радакіна, темпи контрнаступу ЗСУ виснажують армію ворога.

"Україна намагається діяти на різних напрямках і робить обманні маневри", – сказав адмірал.

Нагадаємо, Маляр розповіла про підступні плани росіян щодо можливого теракту на Запорізькій АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
1079
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