Армія РФ втратила понад 50 відсотків особового складу двох бригад - Генштаб

Армія РФ втратила понад 50 відсотків особового складу двох бригад - Генштаб

Втрат зазнали бригади берегової охорони та розвідки.

Армія РФ продовжує зазнавати значних втрат у війні Росії проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 14 квітня.

"За наявною інформацією, у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50 відсотків особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївському та Херсонському напрямках ЗСУ продовжують нищити окупантів на зайнятих ними позиціях. За минулу добу українські захисники "зібрали врожай" особового складу армії РФ та ворожої техніки.

"Втрати противника становлять 54 рашисти та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72", - повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Читайте також:

Військовий експерт спрогнозував, коли Україна може повністю здобути перемогу у війні

Через шторм і вибух боєприпасів крейсер «Москва» в Чорному морі зайнявся, перекинувся та почав тонути

"Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси" – Єрмак про державні кордони