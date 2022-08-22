"З лендлізом ще ніхто не програвав": військовий експерт назвав ймовірні терміни закінчення війни

За шість місяців війни Україні вдалося вимотати збройні сили Росії до стану відсутності у них наступального потенціалу.

Сьогодні Росія вже не може розраховувати на свої війська в плані захоплення великих шматків території України. Так, російська армія ще має локальний успіх на окремих ділянках фронту, але просуватися вперед і захоплювати нові території на сьогоднішній день вона вже не в змозі.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише "Главред".

Він підкреслив, що на шостому місяці війни ми з вами, як і раніше, живемо в Україні, а українська армія бореться за незалежність нашої країни.

"Ми підійшли до переламного моменту війни з Росією впритул, але він ще поки не настав. Перелом почався тим, що ми зупинили наступ російських військ. Однак наш контрнаступ повністю залежить від західних партнерів, оскільки у нас немає власних ресурсів для ведення війни – це основна проблема", - зазначив він.

Про корінний перелом, про контрнаступ і про вихід на кордони 1991-го року можна буде говорити тоді, коли Україні дадуть необхідну кількість озброєння.

"Втім, ті сили, які залишаються у Російської Федерації, ще дозволяють їй вести війну тієї ж інтенсивності, що й протягом цих шести місяців. На превеликий жаль, у Росії дуже великий ресурс, але і він поступово скорочується. Поки що росіяни можуть вести таку війну, але вже зіткнулися з проблемою нестачі особового складу і зниження якості озброєнь, адже вони змушені знімати зі зберігання старе радянське озброєння і пускати його в бій", - говорить Жданов.

За словами військового експерта, сьогодні саме Україна нав'язує Російській Федерації порядок ведення війни.

Як вибухи в Криму змінюють ситуацію на полі бою

"Як з'ясувалося, Росія не в змозі захистити те, що вона захопила. А, крім того, РФ боїться визнати, хто став причиною цих вибухів, тому що фактично таким чином вона визнає свою поразку. А як же, адже "друга армія світу" проти 22-ої армії раптом не змогла вистояти, раптом не змогла захистити завоювання "збирача земель руських", як себе називав Путін перед військовим вторгненням", - наголосив Жданов.

Олег Жданов наголосив, що у будь-якому випадку, ця війна цілком може закінчитися поверненням Україною всіх окупованих територій, зокрема Криму.

"У нас є шанс вийти на межі 1991 року. Причому найважчим при вирішенні цього завдання буде самий початок – початок контрнаступальної операції. Тому що всю цю російську військову махину, яка ще здатна рухатися, стріляти і чинити опір, потрібно буде зрушити з місця в напрямку державного кордону України. Якщо ми її зрушимо з місця, то далі все піде набагато легше", - розповів він.

Коли Україні може вдатися повернути всі свої території

"Слід згадати, що той самий Пентагон припускає, що найпізніший термін закінчення цієї війни – осінь 2023 року. Йдеться про повне закінчення війни. Ніхто не хоче затягувати війну на рік. Всі готові допомогти Україні, щоб війна закінчилася в найближчі максимум пів року, можливо, навесні 2023-го", - вважає Жданов.

На думку Жданова, ніхто в світі не зацікавлений в затягуванні цієї війни. Росія – зокрема. Тому що російська економіка не витягне довготривалу війну.

"А з лендлізом ще ніхто не програвав. Тому є шанс, що нам не доведеться підбивати підсумки року війни, тому що вона настільки не затягнеться", - резюмував він.

Нагадаємо, Жданов розповів, які ракети все ще є на озброєнні РФ та що загрожує українцям.

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