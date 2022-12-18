Армія РФ: як вплине на росіян візит Шойгу на окуповані території

Можливий візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу на фронт не стане оптимістичним для окупантів та не підніме їхній бойовий дух.

Про це сказав речник східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи ймовірний візит Шойгу на окуповані території України.

Водночас Череватий зазначив, що інформація про цю поїздку уточнюється.

"Не дуже цьому вірю, що він такий сміливий, що прибув туди. Але я скажу навіть більше. Його візит, людини, яка начепила генерала армії погони, не служивши навіть строкової служби в армії, якого називають "фанерним маршалом" самі військовослужбовці ЗС РФ, - це радше мінус, аніж плюс", - сказав Череватий.

За його словами, візит Шойгу на фронт швидше деморалізує особовий склад, ніж підтримає вояків

"Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, то зрозуміло… це виводить їх із себе", - додав речник.

Нагадаємо, 18 грудня російське Міністерство оборони повідомило, що його очільник Сергій Шойгу побував в тимчасово окупованому Півдні України. З гелікоптера він перевірив російські війська.

А 3 грудня Шойгу був у Білорусі, де зустрівся з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

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