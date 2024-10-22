Армія РФ, ймовірно, готує наступ на велике українське місто: The Economist попредило про небезпеку

Після успіхів у Донецькій області російські окупаційні війська можуть спробувати захопити Запоріжжя.

Про це пише The Economist із посиланням на неназваного українського високопосадовця.

"Ситуація на полі бою [в Україні – ред.] все ще виглядає похмуро. Росія досягає значного прогресу в одночасному наступі на кількох напрямках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, попри приголомшливо високі втрати, які, за американськими оцінками, вже перевищили 600 тисяч убитих та поранених", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що російська армія намагається оточити Покровськ, який є важливим логістичним вузлом на сході України. Водночас окупаційні війська просуваються далі на південь після захоплення висоти навколо Вугледару.

За інформацією співрозмовника журналістів, наступною ціллю загарбників може стати Запоріжжя. Джерело також припускає, що росіяни, ймовірно, вже повернули контроль над приблизно половиною територій у Курській області РФ, які Україна захопила в серпні цього року.

Нагадаємо, в районі Торського ЗСУ зупинили механізований штурм, в якому брали участь два танки, дві БМП та піхотні сили. Натомість в напрямку Тернів "все погано", а в період холодів ситуація буде значно печальнішою.

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