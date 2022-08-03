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Армія РФ з РСЗВ вдарила по Чугуєву: серед постраждалих є росіяни (фото)

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Армія РФ з РСЗВ вдарила по Чугуєву: серед постраждалих є росіяни (фото)

Фото: Олег Синєгубов

Вдень 3 серпня війська РФ обстріляли прифронтовий Чугуїв з РСЗВ. За попередніми даними, гатили касетними снарядами "Ураган".

Ворог поцілив у житлову п’ятиповерхівку в Чугуєві Харківської області. Є загиблий та поранені.

Про це інформує голова ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу Росії 3 серпня одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Серед постраждалих є громадяни Російської Федерації.

"Загинув 70-річний чоловік, вибухову травму та осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Також поранень зазнала 49-річна місцева мешканка. Стан постраждалих середній", - розповів Синєгубов.

Як повідомлялося, найближчими днями російська армія посилить ракетні удари по Харкову та по районах області. Мешканців Харківщини просять не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не перебувати на вулиці.

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