Армія РФ за 2 місяці захопила у 5 разів більше, ніж за 2023 рік: інфографіка

Російська армія за серпень і вересень 2024 року активізувалась на фронті і захопила в 5,5 раза більше території, ніж за весь 2023 рік.

Такі дані наводить UA War Infographics.

Аналітики зазначають, що росіянам у першому півріччі цього року вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць.

"А в серпні вже 351, у вересні 468 квадратних кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Території, які РФ захопила за серпень та вереснь 2024-го

Додамо, у The Times написали, скільки кілометрів української землі окупанти захопили за серпень і вересень 2024-го.

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