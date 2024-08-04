Армія РФ - за 5 км від "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка: експерт назвав загрози для ЗСУ

На Донбасі, на Покровському напрямку, завдання російських окупаційних військ взяти під контроль основні траси ЗСУ. Зокрема, 0504 "Покровськ- Костянтинівку". Передові підрозділи армії РФ перебувають за 5-5,5 км від неї.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Експерт наголошує, що автотраса 0504 - основний маршрут для підвезення боєкомплекту та вивезення поранених українських бійців. Наразі у напрямку траси залишився населений пункт Воздвиженка, який контролюють ЗСУ,

"Враховуючи той факт, що місячне просування окупантів там - у середньому від 1,5 до 2 км, можемо говорити про те, що вихід на трасу - це не найближча перспектива російських окупантів", - наголошує Снєгирьов.

Аналітик називає спроба окупантів активізувати бойові дії в районі Іванівки, Желанного та Новосілки передумовою для локального оточення ЗСУ. Також росіяни прагнуть перерізати логістику Сил оборони - це кілька трас, які використовуються для забезпечення угруповання військ насамперед на Краматорському напрямку. Просування Снєгирьов пов’язує перевагою ворога в повітрі.

"Це і створює передумови для тимчасових тактичних успіхів окупантів. Попереду буде міська забудова і інтенсивність боїв зросте. Причому зростуть втрати окупантів. Бої у міській забудові — це бої високої інтенсивності, де коефіцієнт втрат атакувальної сторони 5:1 порівняно із втратами з боку тієї, що перебуває в активній обороні", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорка. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

Окрім того, росіяни вийшли на важливу трасу на Донеччині - дорогу О-0532 біля Вугледара. Втім, вважають в ISW, особливих успіхів для окупантів це не матиме.

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