Армія РФ за сім кілометрів від Покровська: експерт про загрозу для міста і області

Армія Російської Федерації перебуває за близько сім кілометрів від міста Покровськ Донецької області. Натомість до Мирнограда - лише один кілометр.

Про це сказав військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДОМ.

"Усі повідомлення в західних ЗМІ та заяви про те, що є загроза безпосереднього виходу російських окупантів на адміністративні кордони Донецької області - щонайменше перебільшені. Покровськ готується до характеру активних бойових дій, і подальше просування окупантів під великим питанням", - наголосив експерт.

За словами Снєгирьова, на Покровському напрямку російські окупанти використовують тактику флангових охоплень позицій ЗСУ. Крім того, загарбники здійснюють одночасний тиск на позиції ЗСУ з району захопленого Селидового та Вишневого.

Як повідомлялося, росіяни намагаються оточити українські сили, використовуючи тактику флангових охоплень позицій ЗСУ. Зокрема, біля міста Курахове.

Читайте також: