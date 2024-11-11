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Армія РФ за сім кілометрів від Покровська: експерт про загрозу для міста і області

Армія РФ за сім кілометрів від Покровська: експерт про загрозу для міста і області

Покровськ. / Фото: Associated Press

Росіяни тиснуть на позиції ЗСУ.

Армія Російської Федерації перебуває за близько сім кілометрів від міста Покровськ Донецької області. Натомість до Мирнограда - лише один кілометр. 

Про це сказав військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДОМ.

"Усі повідомлення в західних ЗМІ та заяви про те, що є загроза безпосереднього виходу російських окупантів на адміністративні кордони Донецької області - щонайменше перебільшені. Покровськ готується до характеру активних бойових дій, і подальше просування окупантів під великим питанням", - наголосив експерт. 

За словами Снєгирьова, на Покровському напрямку російські окупанти використовують тактику флангових охоплень позицій ЗСУ. Крім того, загарбники здійснюють одночасний тиск на позиції ЗСУ з району захопленого Селидового та Вишневого.

Як повідомлялося, росіяни намагаються оточити українські сили, використовуючи тактику флангових охоплень позицій ЗСУ. Зокрема, біля міста Курахове. 

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