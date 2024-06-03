Армія РФ замінює важку бронетехніку на фронті на мотоцикли: навіщо вони це роблять

Від початку 2024 року РФ збільшила використання легких транспортних засобів, таких як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.

Про це пише Девід Екс у статті для Forbes.

Однак, жертвуючи бронею та вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння. Українські FPV-дрони вже продемонстрували свою здатність ефективно вражати такі легкі машини.

Цю техніку росіяни планують використовувати для виконання логістичних завдань, наприклад, підвезення провізії та боєприпасів до бойових позицій.

Проблема окупантів полягає в тому, що мотоцикли не можуть впоратися з великою кількістю броні, не втрачаючи при цьому мобільності.

"Це урок, який армії засвоїли століття тому, під час і одразу після Першої світової війни. Це урок, який російська армія, безсумнівно, засвоїть сьогодні. Не одна армія дізналась про це на власному досвіді в 1910-х і 20-х роках - можливо, це була золота ера для військових мотоциклів. Хоча швидкі, маневрені мотоцикли чудово підходили для кур'єрів і розвідників, вони були надто вразливими для військ, які могли потрапити під шквальний вогонь противника", - зазначає журналіст.

Раніше українські бійці показали яскраве знищення ворожої техніки. Потужно відпрацювали пілоти БпЛА 148-ї ОАБр ДШВ ЗСУ.⁩

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