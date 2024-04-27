Армія РФ застосувала підводний човен для запуску "Калібрів": деталі від ЗСУ

Вночі проти 27 квітня під час масованого удару по Україні російська армія знову застосували "Калібри" після тривалої паузи. Крилаті ракети ворог запускав з підводних човнів.

Про це під час телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що росіяни мають значний ракетний потенціал у Чорному морі, а тому рано чи пізно вони його застосують для ударів. Врешті, це сталося.

"Я попереджав, що це будуть підводні човни. Виводити надводні кораблі наразі росіяни не наважуються. Фактично це третє застосування за понад пів року. Ми його підтверджуємо", - заявив речник ОК "Південь".

За словами Плетенчука, на початку повномасштабного вторгнення застосування "Калібрів" було більш ефективним у росіян. Цієї ночі, попередньо, РФ завдала дарів шістьма ракетами цього типу. Три було знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня, а три - в інших ПвК.

Наразі дві російські субмарини з "Калібрами" перебувають недалеко від пункту базування Новоросійська.

"Найшвидше, вони будуть заходити до пункту базування. Більше кораблів у морі не перебуває", - додав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що вночі проти суботи, 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару. Вночі РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети, а також "Іскандери" та С-300. Загалом окупанти атакували 34 ракетами різних типів.

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