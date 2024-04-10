Армія РФ застосувала підводний човен для запуску ракет: деталі від ЗСУ

Вдруге за пів року армія агресорки Росії використала підводний човен для запуску ракет по Україні. Це вдалося верифікувати Військово-морським силам ЗСУ.

Про це повідомив в ефірі "Радіо Свобода" речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами, сили російські збройні сили шукають способи, щоб застосовувати ракетоносії в морі. Втім, окупанти дуже хвилюють за безпеку власних суден.

"Жодних кораблів в морі немає, як і не було. Вони шукають способи, як застосовувати носії крилатих ракет. Є верифікований випадок застосування підводного човна. Позавчора, здається, (8 квітня - Ред.) вони застосували підводний човен для запуску ракет. Це другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі. Тому далі будуть падати вертольоти старі і літаки, які патрулюють узбережжя, тому далі вони будуть намагатися застосувати якось субмарин", - розповів представник ВМС.

Плетенчук каже, що підводних ракетоносіїв є три в складі Чорноморського флоту Російської Федерації. Втім, зауважив він, це не означає, що завтра вони всі три вийдуть до морської акваторії.

"Минулого тижня вони виходили - дві одиниці та одразу зайшли. Може це була така "проба пера", щоб розбавити статистику невиходів у море. Але надводні ракетоносії залишаються в пункті перебування в Новоросійську", - наголосив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомляли, що Росія ховає свої кораблі від українських атак на півдні країни - у бухті Новоросійська. Вхід до неї загороджений затопленими баржами.

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