Армія РФ зазнала найбільших втрат від 24 лютого за останні два тижні: у розвідці Британії назвали причину

Середній показник втрати окупантів за останні сім днів становив 824 жертви на день.

За останні два тижні армія Росії, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці зазначають, попри те, що у Британії не можуть перевірити точність даних Генштабу, тенденденції, які ілюструють дані, точні.

"Відомо, що середній показник за останні сім днів становив 824 жертви на день, що вчетверо перевищує показни за червень-липень 2022 року. Утім, Україна також продовжує страждати від високого рівня втрат", - йдеться у повідомленні.

Фото - розвідка Великої Британії

За даними розвідки, таке різке зростання кількості втрат, ймовірно, пов’язане з низкою факторів. Зокрема, основною проблемою армії окупантів є брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила приблизно 137 780 своїх солдатів.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що збільшення щільності ворожих військ безпосередньо впливає на більш ефективне їх знищення Силами оборони у місцях зосередження.

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