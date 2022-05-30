Армія РФ зазнала в Україні нищівних втрат серед офіцерів молодшого та середнього рангу - британська розвідка

Армія окупантів відчуває значну нестачу кадрів.
Російська армія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.
Командири бригад і батальйонів висуваються вперед назустріч небезпеці, тому що вони несуть повну відповідальність за дії своїх підрозділів.
Точно так само молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає кадрів добре навчених і наділених повноваженнями унтер-офіцерів, які виконують цю роль в західних військах.
"Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування і управління", - йдеться у повідомленні.
Більш того, батальйонні тактичні групи (БТГ), які відтворюються в Україні з уцілілих частин з декількох підрозділів, швидше за все, будуть менш ефективні через брак молодших командирів.
"Враховуючи численні достовірні повідомлення про локальні заколоти серед російських військ на Україні, брак досвідчених і заслуговуючих довіри командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни", - наголосили в Міноборони.
Нагадаємо, ЗСУ відбили 14 ворожих атак на Донбасі, а авіація завдала повітряних ударів окупантам.
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