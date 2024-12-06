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Армія РФ зазнає величезних втрат на війні: чи зупинить це наступ ворога

Армія РФ зазнає величезних втрат на війні: чи зупинить це наступ ворога

Російська армія. / Фото: Associated Press

Армія РФ має здатність швидко поповнюватися солдатами.

Армія РФ зазнає чимало втрат під час активного наступу на українському Донбасі та Курській області. Втім, навіть через колосальні втрати її наступ не зупиниться.

Таку думку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Про це говорив ще Залужний (колишній головком - Ред.) на початку 2023-го - що це була його помилка – розраховувати на те, що великі втрати призведуть до того, що Росія відмовиться від своїх цілей. Ні. Ми бачимо, що вони тоді не відмовилися, і зараз не відмовляються", - наголошує Романенко.

З його слів, російським військам вдається відновлюватися: "купують" своїх громадян, організовують контрактну армію.

"Ці фактори треба мати на увазі. Але насамперед треба розраховувати на техніку, озброєння та боєприпаси від союзників, а також на наш оборонно-промисловий комплекс, вирішувати питання мобілізації, поповнювати бригади, які воюють на лінії зіткнення, та формувати резервні бригади", - зауважує Романенко.

Нагадаємо, аналітики інституту вивчення війни порахували, що восени Росія втрачала понад 50 солдатів за кілометр квадратний захоплених територій.

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