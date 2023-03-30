Армія РФ зазнає великих втрат і поступово виснажується: експерт про проблеми окупантів

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на війні проти України. Зокрема, у ворога скорочується склад офіцерів. Цей фактор додає окупаційним силам проблем.

Про це сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Є досить багато випадків, коли ті ж мобілізовані нарікають і скаржаться, що офіцери їхні просто залишають під досить серйозним вогнем, яким їх поливає українська армія. Вони просто йдуть, їдуть, кидають особовий склад. Досить багато таких випадків", - каже експерт.

З його слів, втрати серед офіцерів РФ - це лише один індикатор. Загалом російська армія поступово виснажується попри те, що певна ініціатива зберігається для російських атак.

"Загалом помітно, що вони видихаються. І зі своїми наступами і в районі Бахмута, і Авдіївки, і на захід від Кремінної. Куп’янськ. До речі, якщо звернути увагу, які були очікування в російського командування, вочевидь, вийти туди й одразу, як вони думали, знести лінію фронту по річці Оскіл. Нічого не вдалося", - наголосив Мусієнко.

Експерт зауважив: якщо Москва раніше спиралася виключно на мобілізованих, то зараз агресорка Росія кидає у бій залишки підготовлених частин, які ще були.

"Це стосується і десантників, і морської піхоти, і невдалих штурмів під Вугледаром, й інших родів військ", - додав він.

Незважаючи на зміни командувачів, в армії ворога не змінюються підходи. Вони залишаються ідентичними. За словами експерта, росіяни, очевидно, "не можуть по-іншому, тому що така система була сформована роками в росармії".

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів про шалені втрати Росії. Наразі щонайменше 220 тисяч російських військових вже загинули або зазнали поранення.

Станом на ранок 30 березня 2023-го ЗСУ знищили 172 900 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 560 військових.

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