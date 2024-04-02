Армія РФ збільшила кількість повітряних атак по Україні: експерт назвав цілі ворога

Армія РФ збільшила кількість атак по Україні безпілотниками і пілотованою авіацією в тих зонах, які доступні для авіабомб. Ворог намагається мінімізувати можливості українського оборонно-промислового комплексу.

Про це ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами тенденція вже очевидна - цілями російських атак є критична інфраструктура. Так Росія прагне залишити Україну без енергетики, а також мінімізувати можливості українського військового виробництва. Адже зараз Україна нарощує випуск військової продукції. Таким комплексним ударом Москва намагається знизити рівень виробництва.

"Також не забуваймо, що специфікою України є розвинена мережа залізниць. Чимала частина цих доріг забезпечується електроенергією. Знову ж таки, це важливо для підвезення військової продукції, озброєння, бойової техніки. Це важливо задля забезпечення населення всім необхідним. Тому противник діє так відчайдушно, намагаючись порушити наші комунікації, зокрема", висловився Грабський.

Ще одна ціль Кремля - деморалізувати українців за допомогою таких ударів.

"Народ після зими втомився. І тому ми не відкидаємо, не те, що не відкидаємо, ми повинні відзначати зокрема й терористичну складову атак", - висловився військовий експерт.

Нагадаємо, представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що РФ планує провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці цієї весни. Оскільки у ворога запаси ракет виснажуються, тому агресору знову знадобиться пауза для накопичення озброєння.

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