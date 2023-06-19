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Армія РФ здійснила ракетний удар по Херсону: згоріли 10 автобусів, є пошкодження будинків

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Армія РФ здійснила ракетний удар по Херсону: згоріли 10 автобусів, є пошкодження будинків

Росіяни вкотре обстріляли Херсон

Російські окупанти не припиняють ракетні удари по українському місту.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загорілися щонайменше 10 маршрутних автобусів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Російські терористи здійснили обстріли цивільних об‘єктів. Була ліквідована пожежа 10 маршрутних автобусів. Також пошкоджено екскаватор ГУ ДСНС Одеської області”, - зазначив Єрмак.

В обласній військовій адміністрації також повідомили, що внаслідок ракетного удару пошкоджень зазначи будівлі. Вогонь знищив одну з місцевих АЗС. Через обстріли горіли склади, виставкові зали і господарчі споруди. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що у Херсоні мікрорайон Острів почнуть під’єднувати до енергомережі.

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Дата публікації
Перегляди
2057
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