Армія РФ зіткнулася з великою кількістю критичних проблем: голова британської військової розвідки озвучив їх

Голова військової розвідки Великої Британії Джим Гокенгалл здивований, що російська армія одразу зіткнулася із декількома проблемами.
Британський військовий заявив, що війна в Україні вступила в затяжну фазу, яка, на його думку, не закінчиться до кінця поточного року.
Про це керівник військової розвідки Британії Джим Гокенгалл сказав в інтерв'ю BBC.
Очільник британської військової розвідки відзначив такі критичні проблеми:
- низькоякісне командування, управління та логістичне забезпечення російських збройних сил, що багато в чому обумовило провали армії РФ в Україні;
- негативний вплив політичного втручання у дії російської армії як на стратегічному, так і на тактичному рівнях;
- відсутність довіри між політичним та військовим класом Росії;
- сила опору України та єдності Заходу — обидва фактори перевершили всі очікування.
У цьому ж інтерв'ю Джим Гокенгалл заявив, що потрібно готуватися до тривалого конфлікту. За його словами, ані Росія, ані Україна, найімовірніше, не досягнуть рішучих військових дій до кінця року.
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