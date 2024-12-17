Армія РФ зменшила інтенсивність штурмів на Харківському напрямку: подробиці від ЗСУ

На Харківському напрямку зменшилась інтенсивність російських штурмів. Окупанти почали дуже рідко застосовувати важку військову техніку.

Про це представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов розповів у ефірі "Київ24".

Востаннє російська армія на Харківському напрямку намагалася просунутися півтора тижні тому.

"Інтенсивність дійсно зменшилась. Востаннє росіяни пробували зробити таке інтенсивне просування на нашій ділянці півтора тижні тому – коли фактично взвод піхоти на трьох БМП вирушив у нашому напрямку. Завдяки повітряному контролю нам вдалось їх знайти, знешкодити задовго до того, як вони підійшли на відстань стрілецького бою", – повідомив Дегтярьов.

За його словами, тепер загарбники намагаються накопичитися, щоб спробувати відбити відвойовані українськими військами ділянки лісосмуг.

"Тепер з огляду на погоду вони намагаються скористатися туманом, опадами, щоб знайти момент, коли, можливо, менше наше спостереження з повітря, і присочитися малими групами для того, щоб накопичитись в якусь силу, яка зможе спробувати відбити ті ділянки лісосмуг, які нам вдалось відбити від російської нечисті", – розповів речник бригади "Хартія".

Він також повідомив, що важку техніку росіяни залучають дуже рідко.

"Востаннє спроба прориву була на техніці півтора тижні тому. Після того в основному мова йде про, в кращому випадку, легкову техніку. Але в основному вони ходять пішки по одному, по двоє, по троє, несучи на собі всю провізію. І це заслуга наших екіпажів дронів ударних, дронів мінувальних", – розповів Дегтярьов.

Він додав, що загалом від початку грудня "Хартія" знешкодила понад 140 ворожих бійців.

До слова, як повідомили напередодні аналітики DeepState, бійці ЗСУ провели успішні операції та відновили положення біля Колісниківки на Харківщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.